Concert de Noël Conservatoire Tyndo Thouars

Concert de Noël

Conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Le conservatoire Tyndo vous propose un concert d’orgue et de chant lyrique dans un esprit de Noël, interprété par la mezzo Anne Pareuil au timbre d’exception et au talentueux organiste Jean-Charles Benoist. Les élèves des classes d’orgue et de chant lyrique assureront la première partie.

Le conservatoire Tyndo vous propose un concert d’orgue et de chant lyrique dans un esprit de Noël, interprété par la mezzo Anne Pareuil au timbre d’exception et au talentueux organiste Jean-Charles Benoist. Pour cet événement, vous entendrez des airs variés de Noëls allemands. Les élèves des classe d’orgue et de chant lyrique assureront la première partie. N’hésitez plus, réserver votre place et plongez au coeur de l’ambiance de Noël. .

Conservatoire Tyndo 6 Rue du Président Tyndo Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65 conservatoire@thouars-communaute.fr

English : Concert de Noël

The Tyndo Conservatory presents a concert of organ and opera in the spirit of Christmas, performed by mezzo Anne Pareuil with her exceptional timbre and the talented organist Jean-Charles Benoist. Students from the organ and opera classes will open the concert.

L’événement Concert de Noël Thouars a été mis à jour le 2025-12-03 par Maison du Thouarsais