Concert de Noël Espace Marland Tonnerre
Concert de Noël Espace Marland Tonnerre dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël
Espace Marland 10 Rue François Mitterrand Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:30:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Assistez au Concert de Noël du Chœur du Tonnerrois à l’Espace Marland, à Tonnerre. Sous la direction de Jack Ferrari, avec la soprano Elise Gendraud et la pianiste Annie Deshayes, ce concert promet une immersion dans l’esprit de Noël grâce à des chants traditionnels. L’entrée est libre, offrant un moment convivial et musical à partager. .
Espace Marland 10 Rue François Mitterrand Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 24 61 05 jack.ferrari@wanadoo.fr
L’événement Concert de Noël Tonnerre a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois