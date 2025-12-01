Concert de Noël Eglise Saint-Pierre TOUCY Toucy
Concert de Noël
Eglise Saint-Pierre TOUCY 1 Rue de l’Église Toucy Yonne
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13 18:30:00
2025-12-13
La chorale A Coeur Joie Auxerre vous invite pour son concert de fin d’année. Un répertoire allant de l’époque renaissance, baroque, classique, mais aussi plus contemporaine, intercalé de chants de Noël, sera dirigé par Sylvie MEYER. A l’orgue, Denis CHARDONNET, co-titulaire des orgues de Joigny. .
