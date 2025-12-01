Concert de Noël Eglise Saint-Pierre TOUCY Toucy

Concert de Noël

Eglise Saint-Pierre TOUCY 1 Rue de l’Église Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 18:30:00

Date(s) :

2025-12-13

La chorale A Coeur Joie Auxerre vous invite pour son concert de fin d’année. Un répertoire allant de l’époque renaissance, baroque, classique, mais aussi plus contemporaine, intercalé de chants de Noël, sera dirigé par Sylvie MEYER. A l’orgue, Denis CHARDONNET, co-titulaire des orgues de Joigny. .

Eglise Saint-Pierre TOUCY 1 Rue de l’Église Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté sylvie.meyer34@gmail.com

