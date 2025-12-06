Concert de Noël Trévol
Concert de Noël
Salle polyvalente Salle des 3 vallées Trévol Allier
Début : 2025-12-06 17:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
2025-12-06
Concert de Noel de la Lyre Avermoise.
Salle polyvalente Salle des 3 vallées Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Christmas concert by the Lyre Avermoise.
