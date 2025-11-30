Concert de Noël Troyes

Concert de Noël

L’association La Tête en Fête a le plaisir d’organiser un récital de Noël exceptionnel avec la soprano Marie Deperthe.



Participation libre. .

Eglise Saint Nizier Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 84 48 66 43 md.cantale@gmail.com

