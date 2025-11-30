Concert de Noël Troyes
Concert de Noël Troyes dimanche 30 novembre 2025.
Concert de Noël
Eglise Saint Nizier Troyes Aube
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
L’association La Tête en Fête a le plaisir d’organiser un récital de Noël exceptionnel avec la soprano Marie Deperthe.
Participation libre. .
Eglise Saint Nizier Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 84 48 66 43 md.cantale@gmail.com
