Concert de Noël Ubuntu Gospel Kaysersberg Vignoble

Concert de Noël Ubuntu Gospel

41 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

Le groupe Ubuntu Gospel vous invite à un concert de Noël vibrant, mêlant gospel traditionnel et sonorités contemporaines.

Plongez dans la magie de l’Avent avec le groupe Ubuntu, qui vous propose un concert de gospel vibrant et plein d’émotion.

À travers leurs chants, les artistes transmettent l’Ubuntu un mot qui évoque l’humanité, l’amour du prochain et l’esprit communautaire. Leur répertoire mêle avec intensité les racines afro-américaines du gospel et des sonorités contemporaines, pour offrir une expérience musicale à la fois authentique, moderne et profondément inspirante.

Un moment unique, porté par la puissance des voix et la chaleur des rythmes, qui invitera chacun à partager la joie et l’espérance de Noël. .

41 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

The Ubuntu Gospel group invites you to a vibrant Christmas concert, blending traditional gospel with contemporary sounds.

German :

Die Gruppe Ubuntu Gospel lädt Sie zu einem vibrierenden Weihnachtskonzert ein, das traditionelle Gospelmusik mit zeitgenössischen Klängen verbindet.

Italiano :

Il gruppo Ubuntu Gospel vi invita a un vibrante concerto di Natale, che fonde il gospel tradizionale con suoni contemporanei.

Espanol :

El grupo de gospel Ubuntu le invita a un vibrante concierto navideño, en el que se mezclará el gospel tradicional con sonidos contemporáneos.

