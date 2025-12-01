Concert de Noël Uhlwiller

Concert de Noël

120 Rue de l'église Uhlwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Samedi 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

2025-12-13

Le samedi 13 décembre 2025 à 19h00, le Conseil de Fabrique organise un concert de Noël dans son église Saints Pierre et Paul d’Uhlwiller. Cette soirée sera animé par l’Orchestre STEREO qui nous proposera un répertoire riche et varié agrémenté de jeux de lumières permettant de nous plonger dans la magie de Noël.

Durant l’entracte ainsi qu’à la fin du concert, une petite restauration sera proposée dans la cour de l’école située à coté de l’église. 0 .

English :

On Saturday, December 13, 2025 at 7:00 pm, the Conseil de Fabrique is organizing a Christmas concert in its Saints Pierre et Paul church in Uhlwiller. The evening will be hosted by the STEREO Orchestra, who will offer us a rich and varied repertoire, enhanced by light effects that will plunge us into the magic of Christmas.

