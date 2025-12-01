Concert de Noël un voyage musical avec l’Institut Musical de Vendée.

3 Rue de la Mairie Mortagne-sur-Sèvre Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

.

3 Rue de la Mairie Mortagne-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 64 10 30 culture@paysdemortagne.fr

English :

L’événement Concert de Noël un voyage musical avec l’Institut Musical de Vendée. Mortagne-sur-Sèvre a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne