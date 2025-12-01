Concert de Noël un voyage musical avec l’Institut Musical de Vendée. Mortagne-sur-Sèvre

Concert de Noël un voyage musical avec l’Institut Musical de Vendée. Mortagne-sur-Sèvre dimanche 14 décembre 2025.

3 Rue de la Mairie Mortagne-sur-Sèvre Vendée

Début : 2025-12-14 15:30:00
fin : 2025-12-14

2025-12-14

3 Rue de la Mairie Mortagne-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 64 10 30  culture@paysdemortagne.fr

