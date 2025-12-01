Concert de Noël un voyage musical avec l’Institut Musical de Vendée. Mortagne-sur-Sèvre
Concert de Noël un voyage musical avec l’Institut Musical de Vendée. Mortagne-sur-Sèvre dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël un voyage musical avec l’Institut Musical de Vendée.
3 Rue de la Mairie Mortagne-sur-Sèvre Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 15:30:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
.
3 Rue de la Mairie Mortagne-sur-Sèvre 85290 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 64 10 30 culture@paysdemortagne.fr
English :
L’événement Concert de Noël un voyage musical avec l’Institut Musical de Vendée. Mortagne-sur-Sèvre a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne