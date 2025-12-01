Concert de Noël place Caritey Vagney

Concert de Noël

place Caritey Église de Vagney Vagney Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:30:00

Date(s) :

2025-12-12

Le rêve musical, voyage à travers les émotions et les mélodies intemporelles avec les Chœurs d’Hommes de Dompaire et les Chœurs d’Apsolsi de Sapois. Evénement placé sous le signe de la générosité et du soutien. L’intégralité des bénéfices de ce concert sera reversée à Épilepsie-France. La musique nous rassemble pour un voyage où les mélodies de Noël côtoient des chants porteurs d’espoir, de souvenirs et de liberté. Véritable dialogue sonore , partagé entre les Chœurs d’Hommes de Dompaire et les Chœurs d’Apsolsi de Sapois. Préparez-vous à plonger dans un répertoire riche en émotions, allant de la chanson française populaire aux berceuses intemporelles, sans oublier l’esprit magique des fêtes.Tout public

0 .

place Caritey Église de Vagney Vagney 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 24 88 69

English :

Le rêve musical, a journey through emotions and timeless melodies with the Ch?urs d’Hommes de Dompaire and the Ch?urs d’Apsolsi de Sapois. The event is dedicated to generosity and support. All proceeds from the concert will be donated to Épilepsie-France. Music brings us together on a journey where Christmas melodies rub shoulders with songs of hope, memories and freedom. A true dialogue of sound, shared between the Ch?urs d’Hommes de Dompaire and the Ch?urs d’Apsolsi de Sapois. Get ready to plunge into an emotionally rich repertoire, ranging from popular French chanson to timeless lullabies, without forgetting the magical spirit of the holidays.

L’événement Concert de Noël Vagney a été mis à jour le 2025-12-03 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES