Concert de Noël

Valençay Indre

Début : Samedi 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

La Guérouée de Gâtines vous invite à partager un moment chaleureux autour d’un conte et de chants de Noël traditionnels du Berry.

Entre récit d’antan et mélodies authentiques, venez goûter à la magie des fêtes telles qu’on les vivait autrefois. .

Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 16 57 93 45 yanniclex@orange.fr

La Guérouée de Gâtines invites you to share a warm moment around a story and traditional Christmas songs from Berry.

