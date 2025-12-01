Concert de Noël Valençay
Concert de Noël Valençay samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
Valençay Indre
Début : Samedi 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
La Guérouée de Gâtines vous invite à partager un moment chaleureux autour d’un conte et de chants de Noël traditionnels du Berry.
Entre récit d’antan et mélodies authentiques, venez goûter à la magie des fêtes telles qu’on les vivait autrefois. .
Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 16 57 93 45 yanniclex@orange.fr
English :
La Guérouée de Gâtines invites you to share a warm moment around a story and traditional Christmas songs from Berry.
L’événement Concert de Noël Valençay a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Pays de Valençay