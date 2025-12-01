Concert de Noël Temple Saint-Ruf Valence
Concert de Noël Temple Saint-Ruf Valence dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël
Temple Saint-Ruf 2 rue Saint James Valence Drôme
Début : 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
2025-12-21
Retrouvez le Petit Choeur de Saint-Ruf accompagné d’instruments et orgue pour fêter Noël.
Temple Saint-Ruf 2 rue Saint James Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 84 34 98 13 orguestemplevalence@yahoo.fr
English :
Join the Petit Choeur de Saint-Ruf, accompanied by instruments and organ, to celebrate Christmas.
German :
Treffen Sie sich mit dem Kleinen Chor von Saint-Ruf, begleitet von Instrumenten und Orgel, um Weihnachten zu feiern.
Italiano :
Unitevi al Petit Choeur de Saint-Ruf, accompagnato da strumenti e organo, per celebrare il Natale.
Espanol :
Únase al Petit Choeur de Saint-Ruf, acompañado de instrumentos y órgano, para celebrar la Navidad.
