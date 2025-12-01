Concert de Noël Temple Saint-Ruf Valence

Concert de Noël Temple Saint-Ruf Valence dimanche 21 décembre 2025.

Concert de Noël

Temple Saint-Ruf 2 rue Saint James Valence Drôme

Début : 2025-12-21 17:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

Retrouvez le Petit Choeur de Saint-Ruf accompagné d’instruments et orgue pour fêter Noël.
Temple Saint-Ruf 2 rue Saint James Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 84 34 98 13  orguestemplevalence@yahoo.fr

English :

Join the Petit Choeur de Saint-Ruf, accompanied by instruments and organ, to celebrate Christmas.

German :

Treffen Sie sich mit dem Kleinen Chor von Saint-Ruf, begleitet von Instrumenten und Orgel, um Weihnachten zu feiern.

Italiano :

Unitevi al Petit Choeur de Saint-Ruf, accompagnato da strumenti e organo, per celebrare il Natale.

Espanol :

Únase al Petit Choeur de Saint-Ruf, acompañado de instrumentos y órgano, para celebrar la Navidad.

L’événement Concert de Noël Valence a été mis à jour le 2025-09-08 par Valence Romans Tourisme