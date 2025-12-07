Concert de Noël Eglise Saint-Louis Vecoux
Concert de Noël Eglise Saint-Louis Vecoux dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël
Eglise Saint-Louis 7 Rue du Centre Vecoux Vosges
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 16:00:00
fin : 2025-12-07 17:30:00
2025-12-07
Noël est pour bientôt… mais pas tout de suite ! Pour échapper à la pression et au stress de la préparation de cette grande fête, venez passer un moment agréable en l’église Saint-Louis de Vecoux pour un concert vocal avec le choeur de la cathédrale de Saint-Dié. Au programme
– Ave Maria, Johann Michael Haydn
– Missa brevis sancti Joannis de Deo, Joseph Haydn
– Laudate Dominum, Wolfgang Amadeus Mozart
– Mariä Wiegenlied, Max Reger
– Cantique de Noël, Gabriel Fauré
– Minuit Chrétiens, Adolphe Adam
Entrée libre avec corbeille, comme toujours avec Orgue en Scène !Tout public
Eglise Saint-Louis 7 Rue du Centre Vecoux 88200 Vosges Grand Est +33 7 81 24 22 10
English :
Christmas is just around the corner… but not just yet! To escape the pressure and stress of preparing for this great celebration, come and spend a pleasant moment in the Saint-Louis de Vecoux church for a vocal concert with the Saint-Dié Cathedral choir. On the program:
– Ave Maria, Johann Michael Haydn
– Missa brevis sancti Joannis de Deo, Joseph Haydn
– Laudate Dominum, Wolfgang Amadeus Mozart
– Mariä Wiegenlied, Max Reger
– Cantique de Noël, Gabriel Fauré
– Minuit Chrétiens, Adolphe Adam
Free admission with basket, as always with Orgue en Scène!
L’événement Concert de Noël Vecoux a été mis à jour le 2025-11-27 par OT REMIREMONT