Concert de Noël Eglise Saint-Louis Vecoux

Eglise Saint-Louis 7 Rue du Centre Vecoux Vosges

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07 17:30:00

2025-12-07

Noël est pour bientôt… mais pas tout de suite ! Pour échapper à la pression et au stress de la préparation de cette grande fête, venez passer un moment agréable en l’église Saint-Louis de Vecoux pour un concert vocal avec le choeur de la cathédrale de Saint-Dié. Au programme

– Ave Maria, Johann Michael Haydn

– Missa brevis sancti Joannis de Deo, Joseph Haydn

– Laudate Dominum, Wolfgang Amadeus Mozart

– Mariä Wiegenlied, Max Reger

– Cantique de Noël, Gabriel Fauré

– Minuit Chrétiens, Adolphe Adam

Entrée libre avec corbeille, comme toujours avec Orgue en Scène !Tout public

Eglise Saint-Louis 7 Rue du Centre Vecoux 88200 Vosges Grand Est +33 7 81 24 22 10

English :

Christmas is just around the corner… but not just yet! To escape the pressure and stress of preparing for this great celebration, come and spend a pleasant moment in the Saint-Louis de Vecoux church for a vocal concert with the Saint-Dié Cathedral choir. On the program:

– Ave Maria, Johann Michael Haydn

– Missa brevis sancti Joannis de Deo, Joseph Haydn

– Laudate Dominum, Wolfgang Amadeus Mozart

– Mariä Wiegenlied, Max Reger

– Cantique de Noël, Gabriel Fauré

– Minuit Chrétiens, Adolphe Adam

Free admission with basket, as always with Orgue en Scène!

