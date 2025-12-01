Concert de Noël Lieu-dit Reigny Vermenton

Yonne

Concert de Noël Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny Vermenton Yonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Véronique Fourcaud-Hélène et le pianiste Fabrice Cocotta vous invitent à découvrir un répertoire de Noël dans l’intimité d’un concert acoustique. La soprano et son accompagnateur interpréteront des mélodies traditionnelles qui célèbrent la période des fêtes. Par la suite, un goûter de Noël sera partagé. Un après-midi musicale et gourmand pour se préparer à Noël en douceur. .

Lieu-dit Reigny Abbaye de Reigny

Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lesamisdereignybureau@gmail.com

English : Concert de Noël

German : Concert de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Noël Vermenton a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois