Concert de Noël Lieu-dit Reigny Vermenton
Yonne
Tarif : 30 EUR
Début : 2025-12-13 16:00:00
Véronique Fourcaud-Hélène et le pianiste Fabrice Cocotta vous invitent à découvrir un répertoire de Noël dans l’intimité d’un concert acoustique. La soprano et son accompagnateur interpréteront des mélodies traditionnelles qui célèbrent la période des fêtes. Par la suite, un goûter de Noël sera partagé. Un après-midi musicale et gourmand pour se préparer à Noël en douceur. .
Vermenton 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
