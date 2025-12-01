Concert de Noël version jazz avec Pierre-Yves Plat Salle panoramique du casino Villers-sur-Mer

Concert de Noël version jazz avec Pierre-Yves Plat

Salle panoramique du casino
Place du Lieutenant Fernand Fanneau
Villers-sur-Mer
Calvados

Début : 2025-12-22 18:30:00

fin : 2025-12-22 19:45:00

2025-12-22

Un concert de Noël exceptionnel en version jazz interprété par le pianiste Pierre-Yves Plat.

Au programme des reprises festives des plus grands classiques de Noël, entièrement au piano et sans voix, pour un moment virtuose.

Un événement organisé en collaboration avec Romain Guenot (association L’Atelier de Charonne). .

English : Concert de Noël version jazz avec Pierre-Yves Plat

An exceptional jazz Christmas concert by pianist Pierre-Yves Plat.

Festive covers of the greatest Christmas classics, entirely on the piano and without vocals, for a virtuoso moment.

Organized in collaboration with Romain Guenot (association L?Atelier de Charonne).

German : Concert de Noël version jazz avec Pierre-Yves Plat

Ein außergewöhnliches Weihnachtskonzert in einer Jazz-Version, interpretiert vom Pianisten Pierre-Yves Plat.

Festliche Coverversionen der größten Weihnachtsklassiker, ganz auf dem Klavier und ohne Stimme, für einen virtuosen Moment.

Organisiert in Zusammenarbeit mit Romain Guenot (Verein L’Atelier de Charonne).

Italiano :

Un eccezionale concerto jazz di Natale eseguito dal pianista Pierre-Yves Plat.

Cover festose dei più grandi classici natalizi, suonate interamente al pianoforte e senza voce, per un momento di virtuosismo.

Organizzato in collaborazione con Romain Guenot (associazione L’Atelier de Charonne).

Espanol :

Un excepcional concierto navideño de jazz interpretado por el pianista Pierre-Yves Plat.

Festivas versiones de los grandes clásicos navideños, interpretadas íntegramente al piano y sin voz, para un momento virtuoso.

Organizado en colaboración con Romain Guenot (asociación L’Atelier de Charonne).

