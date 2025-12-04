Concert de Noël

Versols-et-Lapeyre Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Laissez-vous emporter par la magie de Noël lors d’un concert chaleureux réunissant deux chorales du Sud Aveyron !

La Municipalité et le Foyer Rural de Versols et Lapeyre vous invitent à un concert de Noël à l’église de Versols.

Ce sont deux chorales Sud Aveyronnaises , la Passacaille dirigée par Géraldine Fontaine et Méli-Mélodie dirigée par Robert Enjalbal qui interprèteront un répertoire basé sur des chants de Noël mais qui comportera également de la variété et du classique.

Un pot de l’amitié, ouvert à tout le monde, chanteurs et spectateurs, clôturera le concert.

Entrée gratuite, participation libre. .

Versols-et-Lapeyre 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 31 35 moniquealain.milhau@wanadoo.fr

English :

Let yourself be carried away by the magic of Christmas in a warm concert featuring two choirs from South Aveyron!

