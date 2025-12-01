Concert de Noël Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Concert de Noël

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Laissez vous emporter par les plus beaux airs de Noël, interprétés par Christophe Durant au clavier, Mathieu Reinert à la trompette et la soprano Mary Lee Jacquier.

Une soirée pleine de magie et d’émotion, qui se terminera autour d’un délicieux jus de pommes aux épices de Noël.

Sur réservationTout public

5 .

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr

English :

Let yourself be carried away by the most beautiful Christmas tunes, performed by Christophe Durant on keyboard, Mathieu Reinert on trumpet and soprano Mary Lee Jacquier.

An evening full of magic and emotion, ending with a delicious Christmas-spiced apple juice.

Reservations required

German :

Lassen Sie sich von den schönsten Weihnachtsmelodien mitreißen, die von Christophe Durant am Keyboard, Mathieu Reinert an der Trompete und der Sopranistin Mary Lee Jacquier vorgetragen werden.

Ein Abend voller Magie und Emotionen, der bei einem köstlichen Apfelsaft mit weihnachtlichen Gewürzen ausklingt.

Auf Reservierung

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalle più belle melodie natalizie, eseguite da Christophe Durant alla tastiera, Mathieu Reinert alla tromba e dal soprano Mary Lee Jacquier.

Una serata ricca di magia ed emozione, che si concluderà con un delizioso succo di mela alle spezie natalizie.

Solo su prenotazione

Espanol :

Déjese llevar por las más bellas melodías navideñas, interpretadas por Christophe Durant al teclado, Mathieu Reinert a la trompeta y la soprano Mary Lee Jacquier.

Una velada llena de magia y emoción, que terminará con un delicioso zumo de manzana con especias navideñas.

Sólo con reserva previa

L’événement Concert de Noël Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2025-11-20 par OT DU PAYS SAULNOIS