Concert de Noël Vic-sur-Seille
Concert de Noël
Place Philippe Leroy Vic-sur-Seille Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Samedi 2025-12-13 20:30:00
Concert de Noël orchestré par la musique de l’Arme Blindée Cavalerie avec les chants de la 11è Compagnie commandée par le Capitaine Gabriel.Tout public
Place Philippe Leroy Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 14 14 mairie@vic-sur-seille.fr
Christmas concert orchestrated by the music of the Arme Blindée Cavalerie, with songs by the 11th Company commanded by Captain Gabriel.
