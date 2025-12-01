Concert de Noël Vic-sur-Seille

Concert de Noël

Place Philippe Leroy Vic-sur-Seille Moselle

Concert de Noël orchestré par la musique de l’Arme Blindée Cavalerie avec les chants de la 11è Compagnie commandée par le Capitaine Gabriel.Tout public

Place Philippe Leroy Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 14 14 mairie@vic-sur-seille.fr

English :

Christmas concert orchestrated by the music of the Arme Blindée Cavalerie, with songs by the 11th Company commanded by Captain Gabriel.

