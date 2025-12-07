concert de Noël

Eglise Saint-Vincent Vieille-Brioude Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:30:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Chorales Petit grain d’phonie Murat

Les Balladins du Ceroux Vieille Brioude

.

Eglise Saint-Vincent Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairie@vieillebrioude.fr

English :

Choirs: Petit grain d’phonie Murat

Les Balladins du Ceroux Vieille Brioude

L’événement concert de Noël Vieille-Brioude a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne