concert de Noël Vieille-Brioude

concert de Noël

Eglise Saint-Vincent Vieille-Brioude Haute-Loire

Début : 2025-12-07 15:30:00
2025-12-07

Chorales Petit grain d’phonie Murat
Les Balladins du Ceroux Vieille Brioude
Eglise Saint-Vincent Vieille-Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   mairie@vieillebrioude.fr

Choirs: Petit grain d’phonie Murat
Les Balladins du Ceroux Vieille Brioude

