Concert de Noël Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Concert de Noël

Villedieu-les-Poêles Eglise de Saultchevreuil Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 17:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Concert de Noël à l’église de Saultchevreuil avec Joker Jazz Band. .

Villedieu-les-Poêles Eglise de Saultchevreuil Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69

