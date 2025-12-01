Concert de Noël Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Concert de Noël Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dimanche 14 décembre 2025.
Concert de Noël
Villedieu-les-Poêles Eglise de Saultchevreuil Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 16:00:00
fin : 2025-12-14 17:30:00
Date(s) :
2025-12-14
Concert de Noël à l’église de Saultchevreuil avec Joker Jazz Band. .
Villedieu-les-Poêles Eglise de Saultchevreuil Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 61 05 69
English : Concert de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Noël Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Villedieu-les-Poêles