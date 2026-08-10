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AGENDA · Ergersheim

Concert de Noël Voc’aïne Ergersheim

vendredi 11 décembre 2026 · Ergersheim

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Adresse
36A rue Principale
Ville
67120 Ergersheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Ergersheim

Concert de Noël Voc’aïne

36A rue Principale Ergersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-11

Au programme, un voyage musical varié mêlant chants de Noël, variété française et internationale. Découvrez un répertoire éclectique, allant du classique aux années 80, jusqu’à la pop-rock actuelle.
L’ensemble vocal Voc’aïne vous invite à son concert de Noël !   .

36A rue Principale Ergersheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 44 25 42 

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English :

On the program, a varied musical journey combining Christmas carols, French and international variety. Discover an eclectic repertoire, ranging from classical to 80s and contemporary pop-rock.

L’événement Concert de Noël Voc’aïne Ergersheim a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

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