Informations pratiques

Ergersheim

Concert de Noël Voc’aïne

36A rue Principale Ergersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-11

Au programme, un voyage musical varié mêlant chants de Noël, variété française et internationale. Découvrez un répertoire éclectique, allant du classique aux années 80, jusqu’à la pop-rock actuelle.

L’ensemble vocal Voc’aïne vous invite à son concert de Noël ! .

36A rue Principale Ergersheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 44 25 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the program, a varied musical journey combining Christmas carols, French and international variety. Discover an eclectic repertoire, ranging from classical to 80s and contemporary pop-rock.

L’événement Concert de Noël Voc’aïne Ergersheim a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig