Concert de Noël Voc’aïne Ergersheim
vendredi 11 décembre 2026 · Ergersheim
Informations pratiques
Ergersheim
Concert de Noël Voc’aïne
36A rue Principale Ergersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-11
Au programme, un voyage musical varié mêlant chants de Noël, variété française et internationale. Découvrez un répertoire éclectique, allant du classique aux années 80, jusqu’à la pop-rock actuelle.
L’ensemble vocal Voc’aïne vous invite à son concert de Noël ! .
36A rue Principale Ergersheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 44 25 42
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English :
On the program, a varied musical journey combining Christmas carols, French and international variety. Discover an eclectic repertoire, ranging from classical to 80s and contemporary pop-rock.
L’événement Concert de Noël Voc’aïne Ergersheim a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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