Concert de Noël Voyage musical à travers les siècles d’Acamac Soyëlys Soyaux

Concert de Noël Voyage musical à travers les siècles d’Acamac

Soyëlys Place Jean-Jacques Rousseau Soyaux Charente

Début : 2025-12-14 17:30:00

fin : 2025-12-14 18:30:00

2025-12-14

Offrez-vous ce traditionnel moment privilégié pour découvrir des univers musicaux méconnus ! Un voyage artistique aux sons des chants de femmes Vikings, en passant par l’Europe durant sa période classique et romantique pour finir aux 20e et 21e siècles.

Soyëlys Place Jean-Jacques Rousseau Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 87 25 soelys@mairie-soyaux.fr

English :

Treat yourself to this traditional opportunity to discover little-known musical worlds! An artistic journey to the sounds of Viking women?s songs, through Europe?s classical and romantic periods, and into the 20th and 21st centuries.

German :

Gönnen Sie sich diesen traditionellen Moment, um unbekannte musikalische Welten zu entdecken! Eine künstlerische Reise zu den Klängen der Frauengesänge der Wikinger, durch Europa während seiner klassischen und romantischen Periode und schließlich durch das 20. und 21.

Italiano :

Regalatevi questa tradizionale opportunità di scoprire mondi musicali poco conosciuti! Un viaggio artistico tra i canti delle donne vichinghe, attraverso l’Europa classica e romantica, fino al XX e XXI secolo.

Espanol :

Regálese esta tradicional oportunidad de descubrir mundos musicales poco conocidos Un viaje artístico a los sonidos de las canciones de las mujeres vikingas, a través de los periodos clásico y romántico de Europa, y hasta los siglos XX y XXI.

