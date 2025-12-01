Concert de noël Wangenbourg-Engenthal

Concert de noël

Début : Samedi 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Concert de noël de l’association GERCA Noël d’ici et d’ailleurs

Profitez d’une pause musicale autour d’un concert donné par l’association GERCA à la chapelle Notre-Dame d’Obersteigen le samedi 13 décembre à 20h.

Avec la participation des Choristes de Wangenbourg, Wasselonne, Marlenheim et Kirchheim.

Direction Rebecca Weyer

Violon Katrien Witteman

Orgue Jean-Philippe Grille

Entrée libre, plateau au profit de GERCA.

2 rue de la Chapelle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 30 41 assogerca@gmail.com

