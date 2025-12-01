Concert de noël Wangenbourg-Engenthal
Concert de noël
2 rue de la Chapelle Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-13 20:00:00
Concert de noël de l’association GERCA Noël d’ici et d’ailleurs
Profitez d’une pause musicale autour d’un concert donné par l’association GERCA à la chapelle Notre-Dame d’Obersteigen le samedi 13 décembre à 20h.
Avec la participation des Choristes de Wangenbourg, Wasselonne, Marlenheim et Kirchheim.
Direction Rebecca Weyer
Violon Katrien Witteman
Orgue Jean-Philippe Grille
Entrée libre, plateau au profit de GERCA.
2 rue de la Chapelle Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 30 41 assogerca@gmail.com
