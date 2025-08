Concert de Noël Weinachtszit im Elsass Kuttolsheim

Concert de Noël Weinachtszit im Elsass Kuttolsheim samedi 29 novembre 2025.

Concert de Noël Weinachtszit im Elsass

rue de l’Eglise Kuttolsheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29 21:00:00

2025-11-29

L’orchestre Vehrele de Hochfelden et le Groupe d’Arts et Traditions Populaires de Kuttolsheim sont en concert à l’Eglise St Jacques-le-Majeur pour un « Wihnachtszit em Elsass », traduisez « un temps de Noël en Alsace » ! Début du concert à 19h30 spectacle vivant, musiques, danses et contes. 0 .

rue de l’Eglise Kuttolsheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +49 1516 2861500 t.fedele@uvex.de

