Concert de noël Wihnàchta bi uns d’Heim Hartmannswiller

Concert de noël Wihnàchta bi uns d’Heim

2 rue de l’Église Hartmannswiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Noël en alsacien avec la chorale des Luschtiga Wetzknüppa ! Le 7 décembre à 17h à l’église de Hartmannswiller, chants traditionnels, ambiance chaleureuse et souvenirs d’antan au rendez-vous. Entrée libre, plateau.

Laissez-vous emporter par la chaleur et la magie des Noëls d’antan lors du concert Wihnàchta bi uns d’Heim , proposé par la chorale alsacienne Luschtiga Wetzknüppa, dans le cadre enchanteur de l’église de Hartmannswiller.

Le dimanche 7 décembre à 17h, c’est un véritable moment de partage et d’émotion qui vous attend. Vêtus de leurs costumes traditionnels, les choristes interpréteront avec cœur et authenticité des chants de Noël en alsacien, empreints de souvenirs, de simplicité et de joie. Une invitation à redécouvrir l’esprit de Noël tel qu’il était chanté et célébré dans nos villages, entre poésie populaire et ferveur chaleureuse.

Ce concert, à entrée libre (plateau), est une belle occasion de vivre un moment musical accessible à tous, au plus près des traditions locales. Une parenthèse touchante pour débuter le mois de décembre en douceur et en convivialité.

2 rue de l’Église Hartmannswiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 73 15

English :

Christmas in Alsatian with the Luschtiga Wetzknüppa choir! December 7 at 5pm at the Hartmannswiller church, with traditional carols, a warm atmosphere and memories of yesteryear. Free admission, tray.

German :

Weihnachten auf Elsässisch mit dem Chor der Luschtiga Wetzknüppa! Am 7. Dezember um 17 Uhr in der Kirche von Hartmannswiller, traditionelle Lieder, warme Atmosphäre und Erinnerungen an vergangene Zeiten sind angesagt. Freier Eintritt, Tablett.

Italiano :

Natale in alsaziano con il coro Luschtiga Wetzknüppa! Il 7 dicembre alle 17.00 nella chiesa di Hartmannswiller, canti tradizionali, una calda atmosfera e ricordi di un tempo. Ingresso libero, vassoio.

Espanol :

¡Navidad en alsaciano con el coro Luschtiga Wetzknüppa! El 7 de diciembre a las 17.00 horas en la iglesia de Hartmannswiller, canciones tradicionales, un ambiente cálido y recuerdos de antaño. Entrada gratuita, bandeja.

L’événement Concert de noël Wihnàchta bi uns d’Heim Hartmannswiller a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller