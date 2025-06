CONCERT DE NOLWENN CHEZ L’INSTANT GOURMAND Béziers 28 juin 2025 07:00

Hérault

CONCERT DE NOLWENN CHEZ L’INSTANT GOURMAND 36 Rue Paul Riquet Béziers Hérault

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

La chanteuse Nolwenn et L’instant Gourmand vous proposent un concert années 80, 90 et 2000 !

Venez nombreux partager un moment festif et gourmand en terrasse.

36 Rue Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 80 34 85

English :

Singer Nolwenn and L’instant Gourmand bring you a concert from the 80s, 90s and 2000s!

Come and share a festive, gourmet moment on the terrace.

German :

Die Sängerin Nolwenn und L’instant Gourmand bieten Ihnen ein Konzert der 80er, 90er und 2000er Jahre!

Kommen Sie zahlreich und teilen Sie einen festlichen und kulinarischen Moment auf der Terrasse.

Italiano :

La cantante Nolwenn e L’instant Gourmand vi propongono un concerto degli anni ’80, ’90 e 2000!

Venite a condividere un momento di festa e gastronomia sulla terrazza.

Espanol :

La cantante Nolwenn y L’instant Gourmand le ofrecen un concierto de los años 80, 90 y 2000

Ven a compartir un momento festivo y gourmet en la terraza.

