Concert de Nolwenn Korbell Argentré-du-Plessis

Au Centre Culturel d’Argentré-du-Plessis, concert de Nolwenn Korbell, le jeudi 21 mai 2026 à 20h30.

Concert debout, quelques places assises.

Un nouvel album, un nouveau groupe, de nouveaux sons de guitare et de basse électrique, de claviers synthétiques ou vintage, des rythmiques électro pour habiller une parole poétique qui raconte l’amour, la vie, la disparition, et surtout l’espoir de ne jamais voir s’éteindre la lumière des vers luisants, et des beautés de ce monde.

Tout public.

Durée 1h30

De 6 € à 15 €

Pour acheter ses places, trois possibilités

– À l’accueil de la mairie d’Argentré-du-Plessis aux horaires d’ouverture (chèque, espèces ou carte bancaire)

– Par internet, via le site de la commune (carte bancaire uniquement)

– Au Centre culturel, les soirs de spectacles (dans la limite des places disponibles, chèque, espèces ou carte bancaire). .

Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 18 20 13 22

