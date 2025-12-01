Concert de Nossa Angola + Banda Duia Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Concert de Nossa Angola + Banda Duia Théâtre Public de Montreuil Montreuil mercredi 17 décembre 2025.

À l’occasion du cinquantenaire des indépendances lusophones africaines, la 37e édition du festival Africolor convie des artistes de la scène angolaise et de la diaspora le temps d’une soirée trait d’union entre Luanda et l’Île-de-France.

Nossa Angola

Le projet Nossa Angola associe trois artistes de la diaspora angolaise autour d’un récit, musical et fantasmé, d’une Angola qu’ils n’ont pas connue. En présence du performeur Cabuenha, cette création inédite mêlant chant, guitare et danse convoque nos imaginaires et allie les riffs sophistiqués, imprégnés de sonorités angolaises, du guitariste Lameck aux chants de Lulendo, ancien choriste de Papa Wemba.

Banda Duia

Banda Duia réunit en son sein les enfants de l’éminent guitariste Eduardo Garcia Adolfo « Duia », premier musicien à avoir introduit les ondes d’une guitare électrique dans le semba angolais traditionnel. Accompagné·es de Chico Santos, l’excellent percussionniste de Banda Maravilha, les frères et soeurs Duia livrent un semba authentique et mêlent à leurs compositions des reprises en hommage à leur père. Un concert inédit où l’on passe du chant langoureux d’un lamento à une fiévreuse envie de danser !

En partenariat avec le festival Africolor.

Le mercredi 17 décembre 2025

de 20h00 à 21h30

payant

Tout public.

Théâtre Public de Montreuil 10 place Jean-Jaurès 93100 Montreuil

Théâtre Public de Montreuil 10 place Jean-Jaurès 93100 Montreuil
https://theatrepublicmontreuil.com/nossa-angola-banda-duia +33148704890