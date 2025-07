CONCERT DE « NOUVEAU CHOEUR » À L’ÉGLISE Massegros Causses Gorges

L’ensemble vocal « Nouveau choeur » dirigé par Igor Mykhailevsky se produira à l’église du Massegros le 10 août à 18h. Polyphonies de différentes époques et chants traditionnels ukrainiens.

Entrée libre.

Eglise Saint-Martin Massegros Causses Gorges 48500 Lozère Occitanie +33 5 65 62 79 98

English :

The « Nouveau choeur » vocal ensemble, directed by Igor Mykhailevsky, will perform at the Massegros church on August 10 at 6pm. Polyphonies from different eras and traditional Ukrainian songs.

Free admission.

German :

Das Vokalensemble « Nouveau choeur » unter der Leitung von Igor Mykhailevsky wird am 10. August um 18 Uhr in der Kirche von Massegros auftreten. Polyphonien aus verschiedenen Epochen und traditionelle ukrainische Lieder.

Eintritt frei.

Italiano :

L’ensemble vocale « Nouveau choeur », diretto da Igor Mykhailevsky, si esibirà presso la chiesa di Massegros il 10 agosto alle 18.00. Polifonie di epoche diverse e canzoni tradizionali ucraine.

Ingresso libero.

Espanol :

El conjunto vocal « Nouveau choeur », dirigido por Igor Mykhailevsky, actuará en la iglesia de Massegros el 10 de agosto a las 18.00 horas. Polifonías de diferentes épocas y canciones tradicionales ucranianas.

Entrada gratuita.

