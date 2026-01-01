Concert de nouvel an Basse-Ham
Concert de nouvel an Basse-Ham vendredi 16 janvier 2026.
Concert de nouvel an
90 Avenue de Nieppe Basse-Ham Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-16 16:00:00
fin : 2026-01-16 17:30:00
Date(s) :
2026-01-16
Venez écouter l’orchestre d’harmonie de Basse-Ham pour célébrer le nouvel an 2026.
Direction par Ferdinand Bistocchi.Tout public
90 Avenue de Nieppe Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 22 25
English :
Come and hear the Basse-Ham Wind Band celebrate the New Year 2026.
Conducted by Ferdinand Bistocchi.
