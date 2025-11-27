Concert de nouvel an Haguenau

Concert de nouvel an

L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Haguenau vous invite à célébrer 2026 sous le signe de l’élégance et de la fête !

Un Nouvel An en musique à Haguenau !

Sous la direction inspirée d’Aimé Bastian, laissez-vous emporter par un concert scintillant, où les notes lumineuses se mêlent à la magie de la nouvelle année.

Pour cette soirée exceptionnelle, deux voix de talent illumineront la scène

– Anaïs Mahikian, soprano radieuse

– Laewook Cho, baryton au timbre chaleureux

Au programme émotion, virtuosité, ambiance féérique… et le plaisir de partager un moment unique pour bien commencer l’année !

Placement libre Buvette sur place

Réservez vos places en ligne, en boutique, par mail ou sur place le soir-même (dans la limite des disponibilités).

Un concert à ne pas manquer pour démarrer 2026 en beauté ! Venez vibrer, rêver… et fêter la nouvelle année en musique ! .

8 Rue du Tournoi Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 41 46 60 ohh.billets@gmail.com

The Orchestre d?Harmonie de la Ville de Haguenau invites you to celebrate 2026 with elegance and festivity!

