Concert de nouvel an Haguenau
Concert de nouvel an Haguenau samedi 10 janvier 2026.
Concert de nouvel an
8 Rue du Tournoi Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-10 20:00:00
fin : 2026-01-10 23:00:00
Date(s) :
2026-01-10
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Haguenau vous invite à célébrer 2026 sous le signe de l’élégance et de la fête !
Un Nouvel An en musique à Haguenau !
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Haguenau vous invite à célébrer 2026 sous le signe de l’élégance et de la fête !
Sous la direction inspirée d’Aimé Bastian, laissez-vous emporter par un concert scintillant, où les notes lumineuses se mêlent à la magie de la nouvelle année.
Pour cette soirée exceptionnelle, deux voix de talent illumineront la scène
– Anaïs Mahikian, soprano radieuse
– Laewook Cho, baryton au timbre chaleureux
Au programme émotion, virtuosité, ambiance féérique… et le plaisir de partager un moment unique pour bien commencer l’année !
Placement libre Buvette sur place
Réservez vos places en ligne, en boutique, par mail ou sur place le soir-même (dans la limite des disponibilités).
Un concert à ne pas manquer pour démarrer 2026 en beauté ! Venez vibrer, rêver… et fêter la nouvelle année en musique ! .
8 Rue du Tournoi Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 41 46 60 ohh.billets@gmail.com
English :
The Orchestre d?Harmonie de la Ville de Haguenau invites you to celebrate 2026 with elegance and festivity!
L’événement Concert de nouvel an Haguenau a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau