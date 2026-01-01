Concert de Nouvel An

Place de la résistance et de la déportation Hayange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-04 15:00:00

fin : 2026-01-04 17:00:00

Date(s) :

2026-01-04

Monsieur le Maire Engelmann Fabien, le Conseil Municipal et Monsieur Gaston Bedo, Président de la Philharmonie La Lorraine sont heureux de vous convier au concert de la nouvelle année, pour ouvrir ensemble l’année 2026 en musique !

Comme chaque année, la municipalité offrira la traditionnelle galette des rois.Tout public

0 .

Place de la résistance et de la déportation Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 82 49 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Monsieur le Maire Engelmann Fabien, the Municipal Council and Monsieur Gaston Bedo, President of the Philharmonie La Lorraine, are delighted to invite you to the New Year’s concert, to usher in the year 2026 with music!

As every year, the municipality will be offering the traditional galette des rois.

L’événement Concert de Nouvel An Hayange a été mis à jour le 2025-12-30 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME