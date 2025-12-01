Concert de Ok Chorale à l’Ile Blanche Chapelle de l’Ile Blanche Locquirec

Concert de Ok Chorale à l’Ile Blanche

La Maison d’Accueil de l’Île Blanche propose plusieurs temps de pause pendant ces fêtes de fin d’année. L’occasion de prendre le temps de vivre ensemble les fêtes, dans une atmosphère conviviale.

La OK Chorale revient à l’Île Blanche pour un nouveau concert. Cette fois, ils prennent le rôle de Merry Carolers pour entonner des chants de Noël en anglais dans la grande Chapelle de l’Île Blanche.

Tous les événements sont en libre participation. .

Chapelle de l’Ile Blanche 1 Impasse de l’Île Blanche Locquirec 29241 Finistère Bretagne +33 2 98 67 43 72

