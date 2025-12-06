Concert de Oldelaf Espace Saugonna Mamers

Concert de Oldelaf

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

Fidèle à lui-même et d’une simplicité déconcertante, Oldelaf vous invite à partager son expérience de l’amour !

A l’occasion de son nouvel album Saint-Valentin , Oldelaf sillonnera les routes de France avec ses complices musiciens sans se départir de l’humour qu’on lui connaît et qui n’appartient qu’à lui.

Suite à la tournée des 10 ans du Monde est beau et de la Tristitude , il fera découvrir au public ses nouveaux titres dédiés à l’Amour (un vrai spécialiste !), le fera aussi danser, bouger et chanter ses tubes emblématiques pour un moment de partage inoubliable.

Distribution Olivier DELAFOSSE Chant Guitare

Alexandre ZAPATA Basse

Fabrice LEMOINE Clavier

Benjamin James-Troll Batterie

Victor PAILLET Guitare

Samedi 6 décembre 2025 à 20h30

Espace Saugonna Mamers

Plein Tarif 24 € Tarif Réduit 12 €

Durée 2h00

Places assises numérotées et places debout

Réservation à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers 02 43 97 60 63 .

Espace Saugonna 2 Rue de la Gare Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

