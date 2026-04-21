Concert de Paolo Le Repaire Thiviers

Thiviers

Concert de Paolo

Le Repaire Camping Le Repaire Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 19:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Ambiance croisière confit de canard et pommes de terre façon sarladaise (sur réservation)

Il est possible de choisir un autre plat à la carte (hors burgers), à préciser lors de la réservation.

Possibilité de venir consommer au bar sans réservation (attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la

Ambiance croisière confit de canard et pommes de terre façon sarladaise (sur réservation)

Il est possible de choisir un autre plat à la carte (hors burgers), à préciser lors de la réservation.

Possibilité de venir consommer au bar sans réservation (attention, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé) .

Le Repaire Camping Le Repaire Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 69 75 contact@camping-le-repaire.fr

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English : Concert de Paolo

Cruise atmosphere ? duck confit and Sarladaise potatoes (on reservation)

It is possible to choose another dish à la carte (excluding burgers), to be specified when booking.

Drinks available at the bar without reservation (caution: alcohol abuse is dangerous for your health)

L’événement Concert de Paolo Thiviers a été mis à jour le 2026-04-21 par Isle-Auvézère