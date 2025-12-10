Concert de Pâques avec l’Harmonie Fanfare

Rue du Stade Beaulieu-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le 4 avril, l’harmonie fanfare de Beaulieu-sur-Loire propose un concert exceptionnel à l’occasion de Pâques. Cet événement musical, alliant tradition et émotions, offre un programme riche mêlant œuvres classiques, mélodies festives et morceaux entraînants. Les musiciens, passionnés et talentueux, interpréteront des compositions variées, créant une ambiance chaleureuse et conviviale. Ce concert est l’occasion parfaite pour se rassembler et célébrer les fêtes de Pâques en musique, dans un cadre élégant et propice à l’écoute. Un moment unique, idéal pour profiter d’une soirée culturelle et festive, accessible à tous, petits et grands, amateurs de musique ou simples curieux. .

Rue du Stade Beaulieu-sur-Loire 45630 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 35 32 60 hf.beaulieu@gmail.com

English :

On April 19, the Beaulieu-sur-Loire brass band celebrates Easter with an exceptional concert! A musical moment full of emotion, mixing classical and festive repertoire in a warm atmosphere. Come and share in this unique evening, and thrill to the sound of our instruments.

L’événement Concert de Pâques avec l’Harmonie Fanfare Beaulieu-sur-Loire a été mis à jour le 2025-12-10 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX