Concert de Pâques Salle Polyvalente Beaufay

Concert de Pâques

Salle Polyvalente Place de l’église Beaufay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 15:30:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Pâques en musique !

L’Harmonie de Beaufay, accompagnée de l’école publique Les petits hêtres et de l’atelier Jazz de l’École de Musique et Danse Maine Saosnois, vous invite à leur concert de Pâques.

Entrée libre, ouvert à tous .

Salle Polyvalente Place de l’église Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 85 29 19 38

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English :

Easter in music!

L’événement Concert de Pâques Beaufay a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Maine Saosnois