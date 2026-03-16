Concert de Pâques Salle Polyvalente Beaufay
Concert de Pâques Salle Polyvalente Beaufay dimanche 5 avril 2026.
Concert de Pâques
Salle Polyvalente Place de l’église Beaufay Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:30:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Pâques en musique !
L’Harmonie de Beaufay, accompagnée de l’école publique Les petits hêtres et de l’atelier Jazz de l’École de Musique et Danse Maine Saosnois, vous invite à leur concert de Pâques.
Entrée libre, ouvert à tous .
Salle Polyvalente Place de l’église Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 85 29 19 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Easter in music!
L’événement Concert de Pâques Beaufay a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Maine Saosnois