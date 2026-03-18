Concert de Pâques Place Massy Chambon-sur-Voueize
Concert de Pâques Place Massy Chambon-sur-Voueize dimanche 29 mars 2026.
Concert de Pâques
Place Massy Abbatiale Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Baroque, classique, sacrée
Clavecin Harmonium Quintus BLUNDELL ( Diplôme des Conservatoires Royales de musique du Royaume-Uni)
Flûte traversière Oriane SCHMITT batterie fanfare Sapeurs-Pompiers de Boussac) .
Place Massy Abbatiale Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 04 83 56 kiaorachambon@gmail.com
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English : Concert de Pâques
L’événement Concert de Pâques Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Confluence Tourisme