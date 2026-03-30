Concert de Pâques de l’harmonie de Pomarez

Place des Arènes Pomarez Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Spectacle de Pâques (tous publics) avec la participation des classes d’éveil musical, de formation musicale, de l’orchestre de l’école de musique et de l’Harmonie de Pomarez.

Entrée libre

Spectacle de Pâques (tous publics) avec la participation des classes d’éveil musical, de formation musicale, de l’orchestre de l’école de musique et de l’Harmonie de Pomarez.

Entrée libre .

Place des Arènes Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine harmonie2pomarez@gmail.com

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English : Concert de Pâques de l’harmonie de Pomarez

Easter show (all audiences) with the participation of early-learning music classes, musical training, the music school orchestra and the Pomarez brass band.

Free admission

L’événement Concert de Pâques de l’harmonie de Pomarez Pomarez a été mis à jour le 2026-03-27 par Landes Chalosse