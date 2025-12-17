Concert de Pâques Rue Saint Sauveur Grignan

Concert de Pâques

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme

Début : 2026-04-05 17:00:00

2026-04-05

Le Comité des orgues vous invite à son traditionnel concert de Pâques.

Frédéric Isoletta vous enchantera

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 59 47 benderb@wanadoo.fr

The Organ Committee invites you to its traditional Easter concert.

Frédéric Isoletta will enchant you.

