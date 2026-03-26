Concert de Pâques Orgue

Église PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 18:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Musicien

– Léo Lalanne organiste dès l’âge de 12 ans, élève d’Antoine Stiller à Auch et de Jesus Martin-Moro à Pau, Léo est le créateur de l’association ORGUES EN LAVEDAN. Il est aujourd’hui organiste à la paroisse Christ-Sauveur à Pau et accompagne de nombreux chœurs dans la région.

Avec le chœur Armila, sous la direction de Mirtha Alcaraz-Dahhani.

Organisateur Association Orgues en Lavedan.

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Église PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie orguesenlavedan@gmail.com

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English :

Musician

– Léo Lalanne: organist from the age of 12, student of Antoine Stiller in Auch and Jesus Martin-Moro in Pau, Léo is the founder of the association ORGUES EN LAVEDAN. Today, he is organist at Christ-Sauveur parish in Pau and accompanies numerous choirs in the region.

With the Armila choir, conducted by Mirtha Alcaraz-Dahhani.

Organizers: Association Orgues en Lavedan.

L’événement Concert de Pâques Orgue Pierrefitte-Nestalas a été mis à jour le 2026-03-26 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65