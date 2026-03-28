Concert de Pâques

9 Avenue d’Arconville Outarville Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 16:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

L’orchestre Musique d’Outarville présente son Concert de Pâques le lundi 6 avril 2026 à 16h00 ! Dirigé par Mathys Alders, cet événement gratuit à la salle polyvalente propose un répertoire éclectique allant de Stevie Wonder à Coldplay. Une après-midi sous le signe du groove !

Le lundi 6 avril 2026, la salle polyvalente d’Outarville résonne aux sons de l’orchestre Musique d’Outarville pour son traditionnel Concert de Pâques. Dès 16h00, sous la direction dynamique de Mathys Alders, les musiciens entraînent le public dans un voyage sonore énergique et moderne.

Loin des répertoires classiques, ce rendez-vous mise sur la variété et le rythme. Le programme fait la part belle aux icônes mondiales avec des reprises de Stevie Wonder, Red Hot Chili Peppers, Jean-Jacques Goldman ou encore Coldplay. La promesse est simple ça va groover ! . L’entrée est entièrement gratuite, offrant une occasion idéale aux familles et aux mélomanes de la région de célébrer les fêtes de Pâques en musique. Un moment de partage culturel incontournable au cœur du Loiret. .

9 Avenue d’Arconville Outarville 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 50 19

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English :

The Musique d?Outarville orchestra presents its Easter Concert on Monday April 6, 2026 at 4pm! Conducted by Mathys Alders, this free event at the Salle Polyvalente features an eclectic repertoire ranging from Stevie Wonder to Coldplay. A groovy afternoon!

L’événement Concert de Pâques Outarville a été mis à jour le 2026-03-28 par OT GRAND PITHIVERAIS