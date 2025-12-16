Concert de partage Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Réding

Concert de partage

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 33 Place de l’Eglise Réding Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11 17:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Les chorales St Pierre et St Paul de Réding, sous la direction de Mylène Masseran et de l’organiste Hervé Schabath, et les Amis des Enfants de Saverne, sous la direction d’Angèle Gries, uniront leurs voix à l’occasion du traditionnel concert de partage. Les dons récoltés iront au profit des enfants malades du service de pédiatrie de l’Hôpital de Saverne.

Venez nombreux assister à ce moment musical festif !Tout public

0 .

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul 33 Place de l’Eglise Réding 57445 Moselle Grand Est +33 6 72 05 37 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The St Pierre et St Paul de Réding choirs, under the direction of Mylène Masseran and organist Hervé Schabath, and the Amis des Enfants de Saverne choir, under the direction of Angèle Gries, will join forces for the traditional sharing concert. Donations raised will go to help sick children in the pediatric ward of Saverne Hospital.

We look forward to seeing you there!

L’événement Concert de partage Réding a été mis à jour le 2025-12-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG