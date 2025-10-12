CONCERT DE PAUL GOUSSOT Place Léon Desgenetais Bolbec

CONCERT DE PAUL GOUSSOT

Début : 2025-10-12 16:00:00

Organiste, claveciniste, improvisateur, Paul Goussot est titulaire de l’orgue Dom Bedos (1748) de l’abbatiale Ste-Croix de Bordeaux. Professeur d’orgue au conservatoire de Rueil-Malmaison, il enseigne la basse-continue et l’improvisation à la Haute école de musique de Genève en Suisse. Paul Goussot est régulièrement invité en concert en France et à l’étranger. Il a joué notamment à Notre-Dame de Paris, au festival de La Roque-d’Anthéron, à Toulouse Les Orgues, au Berliner Dom, mais également aux États-Unis.

Paul Goussot cultive l’art de l’improvisation depuis de nombreuses années. Après avoir interprété des œuvres de Louis Couperin, Dietrich Buxtehude, José Jiménez et Georg Friedrich Haendel, il partagera avec le public son art de l’improvisation sur le grand orgue Lesselier de 1630 de l’église Saint-Michel. .

