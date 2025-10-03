CONCERT DE PAULINE WILLERVAL ET JEAN LE FLOC’H Grand Soufflet 2025 Coësmes

1 Rue des Ardoisières Coësmes Ille-et-Vilaine

Entre Thrace, Méditerranée et Anatolie, les airs circulent depuis toujours. Beaucoup filent de la cour du sultan se réfugier sous les doigts des tziganes, d’autres passent des épaules kurdes aux pieds grecs en dansant. Certains parviennent à l’Atlantique, faufilés dans des oreilles bretonnes ou entre des cordes bulgares. À l’accordéon et à la gadulka, Jean Le Floc’h et Pauline Willerval en ramènent quelques-uns à votre table.

Dans le cadre du Festival Le Grand Soufflet 2025.

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée 1h

Gratuit

Tout public

Bar associatif Le Bistrot Lab

Buvette sur place

Infos et réservations

rafcom.bzh / culture@rafcom.bzh / 02 99 43 64 87

1 Rue des Ardoisières Coësmes 35134 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 43 64 87

