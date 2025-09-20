Concert de PEKA Peyroules Peyroules

Concert de PEKA Peyroules Peyroules samedi 20 septembre 2025.

Concert de PEKA Samedi 20 septembre, 17h00 Peyroules Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

L’artisite Pierre Koffi ALANDA, agriculteur et chanteur franco-togolais, est accompagné par Cyril CIANCIOLO, multi-instrumentiste et Davy SUR, percussionniste.

Organisé par l’association Les Arts en Pays de Peyroules.

RDV salle polyvalente.

Infos : 06 83 33 16 38

contact@lesartsenpaysdepeyroules.org

Peyroules 04120 Peyroules Peyroules 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 83 78 33 http://www.peyroules.fr/fr/association/1/25235/les-arts-pays-peyroules [{« link »: « mailto:contact@lesartsenpaysdepeyroules.org »}] Peyroules Parking

L’artisite Pierre Koffi ALANDA, agriculteur et chanteur franco-togolais, est accompagné par Cyril CIANCIOLO, multi-instrumentiste et Davy SUR, percussionniste.

Les Arts en Pays de Peyroules