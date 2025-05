Concert de percussions – Salle de l’Héronnière, 21 mai 2025 19:30, .

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-21 19:30 –

Gratuit : oui Gratuit Tout public

Année après année, la classe de percussions étonne par sa diversité et son dynamisme. Sous la baguette experte de Laurent Cheval, leur professeur, les classes des écoles municipales de Saint-Aignan de Grand Lieu et d’Orvault vous présentent toute l’étendue des percussions. Peaux, claviers en bois et en métaux, de toutes les formes et de toutes les tailles… les élèves présentent la richesse de cette discipline. Du rythme en veux-tu, en voilà ! Rendez-vous le mercredi 21 mars à 19h30 à la salle de l’Héronnière Gratuit – Tout public

Salle de l’Héronnière 44860

0240264444 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr