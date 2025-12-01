Concert de Petit K VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Concert de Petit K

VIC-EN-BIGORRE Théâtre de l’Atelier Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13 22:30:00

Date(s) :

2025-12-13

PETIT K est un auteur qui met en écriture le panel des sentiments. Un compositeur qui, sur des rythmes de guitare, folke la mélodie.

Un chanteur de musique positive, celle qui donne envie de courir lorsqu’elle glisse dans les

oreilles. Passionné de grand air et de musique, il a choisi, pour conjuguer ses deux amours, une vie sur-mesure entre montagne et océan.

Et partout musicien, quel que soit le temps qui court. Serait-ce parce qu’il a grandi, entouré de parents mélomanes au cœur d’un petit village des Vosges ? C’est à 15 ans que Kévin vole pour la première fois la guitare de sa mère, dans le but de reproduire le son de ceux qu’il admire…

Oui, Petit K souffle de la bonne humeur sur la scène française.

NALIE & NICO (1ère partie)

Nalie est une auteure compositrice et interprète venant de Tarbes.

Issue d’une famille de musiciens professionnels, c’est l’enfant du Pays qui nous revient des Etats-Unis avec ses nouvelles mélodies dans l’air du temps.

Nalie propose un univers de musiques actuelles variant entre des sons acoustiques mais aussi électriques. Elle est accompagnée par le batteur Nicolas Lacaze.

VIC-EN-BIGORRE Théâtre de l’Atelier Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 74 00 culture@adour-madiran.fr

English :

PETIT K is an author who writes a range of feelings. He’s a composer who flips melodies to guitar rhythms.

A singer of positive music, the kind that makes you want to run when it slips into your ears

ears. Passionate about the great outdoors and music, he has chosen to combine his two loves by living a tailor-made life between the mountains and the ocean.

And a musician everywhere, whatever the weather. Could it be because he grew up surrounded by music-loving parents in the heart of a small village in the Vosges? At the age of 15, Kévin stole his mother?s guitar for the first time, with the aim of reproducing the sound of those he admired…

Yes, Petit K blows good humor on the French scene.

NALIE & NICO (Part 1)

Nalie is a singer-songwriter from Tarbes.

Born into a family of professional musicians, she is a native of the region who has returned from the United States with her new, up-to-the-minute melodies.

Nalie offers a universe of contemporary music, varying between acoustic and electric sounds. She is accompanied by drummer Nicolas Lacaze.

German :

PETIT K ist ein Autor, der die ganze Bandbreite der Gefühle in Schriftform bringt. Ein Komponist, der zu Gitarrenrhythmen die Melodie folkt.

Ein Sänger, der positive Musik singt, die einen zum Laufen bringt, wenn sie in die Ohren dringt

in den Ohren klingt. Als passionierter Outdoor- und Musikliebhaber hat er sich für ein maßgeschneidertes Leben zwischen Bergen und Ozean entschieden, um seine beiden Lieben zu vereinen.

Und überall Musiker, egal wie schnell die Zeit vergeht. Liegt das vielleicht daran, dass er in einem kleinen Dorf in den Vogesen mit musikbegeisterten Eltern aufgewachsen ist? Mit 15 Jahren stiehlt Kévin zum ersten Mal die Gitarre seiner Mutter, um den Klang derer zu kopieren, die er bewundert…

Ja, Petit K bringt gute Laune in die französische Musikszene.

NALIE & NICO (1. Teil)

Nalie ist eine Autorin, Komponistin und Interpretin aus Tarbes.

Sie stammt aus einer Familie von Berufsmusikern und ist ein Kind des Landes, das mit seinen neuen, zeitgemäßen Melodien aus den USA zu uns zurückkehrt.

Nalie bietet eine Welt der aktuellen Musik, die zwischen akustischen und elektrischen Klängen variiert. Begleitet wird sie von dem Schlagzeuger Nicolas Lacaze.

Italiano :

PETIT K è un cantautore che scrive di una vasta gamma di sentimenti. Un compositore che, su ritmi di chitarra, giocherella con la melodia.

Un cantante di musica positiva, di quelle che ti fanno venire voglia di correre quando le senti

orecchie. Appassionato di vita all’aria aperta e di musica, ha scelto di unire i suoi due amori vivendo una vita su misura tra le montagne e l’oceano.

E un musicista ovunque, con qualsiasi tempo. Sarà forse perché è cresciuto circondato da genitori amanti della musica nel cuore di un piccolo villaggio dei Vosgi? È stato all’età di 15 anni che Kévin ha rubato per la prima volta la chitarra della madre, con l’obiettivo di riprodurre il suono di coloro che ammirava…

Sì, Petit K soffia il buon umore sulla scena francese.

NALIE & NICO (1a parte)

Nalie è una cantautrice di Tarbes.

Nata in una famiglia di musicisti professionisti, è originaria della regione ed è appena tornata dagli Stati Uniti con le sue melodie nuove e attuali.

Nalie propone un mondo di musica contemporanea che varia tra suoni acustici ed elettrici. È accompagnata dal batterista Nicolas Lacaze.

Espanol :

PETIT K es un compositor que escribe sobre toda una gama de sentimientos. Un compositor que, a ritmo de guitarra, juguetea con la melodía.

Un cantante de música positiva, de la que te dan ganas de correr cuando la escuchas

oídos. Apasionado de la naturaleza y de la música, ha elegido combinar sus dos amores viviendo una vida a su medida entre la montaña y el océano.

Y músico en todas partes, haga el tiempo que haga. ¿Será porque creció rodeado de padres melómanos en el corazón de un pueblecito de los Vosgos? Fue a los 15 años cuando Kévin robó por primera vez la guitarra de su madre, con el objetivo de reproducir el sonido de aquellos a los que admiraba…

Sí, Petit K irrumpe con buen humor en la escena francesa.

NALIE & NICO (1ª parte)

Nalie es una cantautora de Tarbes.

Nacida en el seno de una familia de músicos profesionales, es oriunda de la región y acaba de regresar de Estados Unidos con sus nuevas y actuales melodías.

Nalie ofrece un universo de música contemporánea que varía entre sonidos acústicos y eléctricos. La acompaña el batería Nicolas Lacaze.

