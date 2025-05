CONCERT DE PETITJEAN FÊTE DE LA SAINT-PIERRE 2025 – Valras-Plage, 28 juin 2025 07:00, Valras-Plage.

Depuis 20 ans, Petitjean fait vibrer toutes les générations avec Jean Petit qui danse et une musique festive, cuivrée et joyeuse, entre tradition et partage.

Esplanade Émile Turco

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06

English :

For 20 years, Petitjean has been thrilling all generations with « Jean Petit qui danse » and a festive, brassy and joyful music, between tradition and sharing.

German :

Seit 20 Jahren begeistert Petitjean alle Generationen mit « Jean Petit qui danse » und einer festlichen, kupferhaltigen und fröhlichen Musik, die zwischen Tradition und Teilen steht.

Italiano :

Da 20 anni, Petitjean entusiasma il pubblico di tutte le età con « Jean Petit qui danse » e la sua musica festosa, brillante e gioiosa, una miscela di tradizione e condivisione.

Espanol :

Desde hace 20 años, Petitjean entusiasma a públicos de todas las edades con « Jean Petit qui danse » y su música festiva, descarada y alegre, mezcla de tradición e intercambio.

