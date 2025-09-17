CONCERT DE PHILIPPE CORNIER « CHEFS D’OEUVRES DE LA GUITARE ESPAGNOLE » Agde

CONCERT DE PHILIPPE CORNIER « CHEFS D’OEUVRES DE LA GUITARE ESPAGNOLE »

4 Rue de l’Égalité, 34120 Tourbes Agde Hérault

Tarif : – – 16 EUR

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Concert de Philippe Cornier.

Ambassadeur et. magicien de la guitare ,Philippe Cornier est de retour!!

interpréte sensible et fougueux,ses concerts sont des moments de grace hors du temps!

Pas d’expression théâtrale, de grands mouvements, mais Philippe Cornier joue en intériorité, la force de sa passion se traduit par l’énergie qu’il insuffle à sa guitare.

Son programme est d’une variété passionante ,alliant musique espagnole aux compositeurs d’hier et d’aujourd’hui.

Philippe s’est produit dans la Cathédrale de Canterbury,Obni Dum de Prague, au Museo de la Ciudad de Mexico, dans la Cathédrale d’Aix en Provence ou dans l’Abbaye de Conques….

il a enregistré Ivresse de la guitare et les concerto de Vivaldi sous la direction de Jean Louis Forestier.

au programme; Albéniz, Turina, Falla, Bach

> Gratuit pour les moins de 12 ans .

