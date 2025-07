CONCERT DE PHILIPPE CORNIER Marseillan

Marseillan Hérault

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2025-07-23

fin : 2025-07-23

2025-07-23

Ambassadeur et magicien de la guitare ,Philippe Cornier est de retour !

Marseillan 34340 Hérault Occitanie +33 6 13 12 04 86

English :

Philippe Cornier, the guitar’s ambassador and magician, is back!

German :

Philippe Cornier, Botschafter und Zauberer der Gitarre, ist wieder da!

Italiano :

Philippe Cornier, ambasciatore e mago della chitarra, è tornato!

Espanol :

Philippe Cornier, embajador y mago de la guitarra, ¡ha vuelto!

